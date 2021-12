Teto de sala desaba e atinge alunos no Rio Vermelho

Três alunos de um curso de pós-graduação do Atualiza Cursos, no Rio Vermelho, foram atingidos pelo forro de gesso do teto de uma sala que desabou na noite desta quinta-feira, 9. De acordo a assessoria de comunicação do curso, os estudantes tiveram ferimentos leves no braço.

O desabamento ocorreu no quarto andar do prédio, durante uma aula de enfermagem, que conta com uma turma de 30 alunos.

Segundo a assessoria, os estudantes feridos foram levados por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel Urgência (Samu) para o Hospital Somed Day Hospital, na Pituba, e liberados após atendimento.

As aulas foram suspensas no prédio e transferidas para o hotel Portobello, em Ondina. A sala onde ocorreu o desabamento foi isolada. Uma equipe de engenharia e a polícia irão avaliar a situação do imóvel.

