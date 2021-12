Testes são realizados na linha do metrô entre Mussurunga e Aeroporto

Foram iniciados os testes do trecho entre as estações do metrô de Mussurunga e Aeroporto. As viagens são realizadas todos os dias das 15h às 0h. A previsão para a inauguração desta parte da Linha 2 não foi divulgada.

A operação não vai interferir na rotina dos usuários do sistema. O embarque e desembarque acontecem normalmente na estação Mussurunga.

Nos testes, serão realizados o balanceamento de energia elétrica, o controle operacional, a comunicação visual e sonora dos trens, além do reconhecimento do trecho como a posição de parada dos trens nas plataformas e logística de segurança.

adblock ativo