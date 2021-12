Testes para detecção de HIV serão realizados durante a Parada LGBT

Testes rápidos para a detecção do vírus HIV serão ofertados pela Secretaria Municipal da Saúde neste domingo, 9, durante a Parada LGBT de Salvador. A ação faz parte do projeto Fique Sabendo, que promove a realização dos exames, cujos resultados saem em até 30 minutos.

Os usuários com sorologia positiva contarão com o apoio e orientação dos aconselhadores, e serão encaminhados a uma das unidades de referência da rede municipal. Lá, eles receberão suporte para o tratamento, incluindo a dispensação dos medicamentos retrovirais de forma gratuita.

Além do incentivo ao diagnóstico precoce, no local também serão distribuídos materiais educativos e preservativos, que previnem o contágio pelo vírus. As ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) dos Barris e de Brotas estarão de prontidão para atender possíveis situações de emergência.

O posto de coleta vai funcionar na Travessa Corneta Lopes, no Campo Grande, ao lado do Teatro Castro Alves, das 10 às 17 horas.

