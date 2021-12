Testes com ônibus elétrico começam na terça-feira

Os testes com o novo modal de transporte público de Salvador terão início nesta terça-feira, 3. O ônibus elétrico da empresa chinesa Build Your Dreams (BYD) começa a operar, em fase de testes, a partir das 9h, com saída da Praça Municipal. O primeiro trajeto do ônibus será feito com convidados da imprensa local.



Em Salvador desde outubro, o veículo passou por uma reformulação no layout, com nova plotagem, para ser facilmente identificado pelo público. O condutor, cedido pela Viação Rio Vermelho, foi treinado e capacitado para dirigir o ônibus pela capital baiana.



O veículo, que é silencioso, possui uma autonomia de 250 km com um período de carregamento de 4 horas, capacidade para 76 passageiros e está adaptado às normas de acessibilidade, possuindo rampa de acesso e área específica para cadeirante.



O ônibus elétrico estará disponível para testes no período de 3 a 21 de dezembro, percorrendo a linha de transporte urbano Aeroporto-Lapa, passando por quase toda a orla de Salvador. A população poderá participar dos testes pagando taxa de R$ 2,80. No período de testes será possível avaliar aspectos de engenharia, adaptação às rodovias da região e satisfação dos usuários.



