Testemunhas são ouvidas em caso de assassinato de jovem em Alto de Coutos

Testemunhas de acusação e defesa do processo referente ao assassinato de Michele Gabriela da Silva Chaves, 14 anos, morta a facadas pelo ex-namorado Rogério Mendes da Silva, 18, são ouvidas nesta sexta-feira, 5, no Fórum Ruy Barbosa, em Salvador. O crime do qual Rogério é acusado aconteceu no dia 3 de maio deste ano, no bairro de Alto de Coutos.

Entre as testemunhas de defesa e acusação estão João Ferreira Nunes, padrasto de Michele; Alexandre Barbalho Chaves, pai biológico de Michele; Raimundo Mendes, irmão de Rogério; Ramon Depa, cunhado de Rogério; Celidalva Nunes, madrasta da vítima e Luíza Edna da Silva, mãe biológica da vítima.

O crime - O crime aconteceu por volta das 19h30 do dia 3 de maio de 2010 na Rua Priscila Janufe, no bairro de Alto de Coutos. Segundo Rogério, ele marcou de buscar a vítima na escola e quando retornavam para casa, os dois começaram a discutir. Durante a briga, o acusado golpeou Michele com duas facadas nas costas. A vítima chegou a ser levada para o Hospital João Batista Carybé, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a mãe de criação de Michele, Celidalva Nunes, Rogério não aceitava o final do relacionamento com sua filha e fazia ameaças constantemente. "Ela já havia terminado o namoro há seis meses porque ele batia nela e era muito ciumento. A partir daí ele passou a ameaçá-la e dizia que se ela não ficasse com ele não ficaria com mais ninguém", afirma.

Ainda segundo Celidalva, o acusado também a ameaçou de morte. "Tive que me mudar porque morava em frente à casa dele e ele sempre me ameaçava também. Quero que a justiça seja feita e ele fique na cadeia", encerra.

Rogério se entregou à polícia um dia após cometer o homicídio e chegou a ficar preso na 5ª Delegacia, em Periperi, mas foi solto e encontra-se em liberdade.

* Com redação de Yuri Barreto / A Tarde On Line

adblock ativo