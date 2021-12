Nesta quarta-feira, 23, em vários locais pelo mundo, religiosos da Testemunhas de Jeová celebram a morte de Cristo. Uma campanha foi realizada, nas últimas semanas, por todo o mundo por conta do evento que é considerado o mais importante do ano para os adeptos da religião.

No ano passado, 20 milhões de pessoas participaram da celebração. Os locais onde o evento irá ocorrer podem ser consultados no endereço eletrônico: www.jw.org.

Em Salvador, o evento vai acontecer no Hotel Sheraton da Bahia, às 20h30; no Grande Hotel Stella Maris, às 20h; e no Hotel Victoria Marina, às 19h.

