Testemunha ajuda a identificar suspeitos de latrocínio

O retrato falado dos dois assaltantes que assassinaram a funcionária da Universidade Federal da Bahia (Ufba) Selma Barbosa Alves, 53 anos, na madrugada desta segunda feira, 12, deverá ser feito com base na descrição feita por um correntista de uma agência do Bradesco, no bairro de Itapuã, que teve o carro roubado pela dupla duas horas e meia antes do latrocínio de Selma, no Costa Azul. O carro do correntista foi usado pelos bandidos durante a abordagem à funcionaria da Ufba.

Os retratos serão confeccionados nas próximas horas pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT), informou a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). "O depoimento da vítima de assalto também poderá auxiliar a polícia na elucidação do crime", revelou a delegada Rogéria Araújo, titular da 9ª Delegacia Territorial (Boca do Rio). A delegada já requisitou ao Bradesco as imagens das câmeras de segurança da agência de Itapuã, onde houve o ataque ao cliente, por volta de 22 horas.

A polícia informou que o correntista já foi ouvido no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Ele disse que foi abordado quando se aproximava do caixa eletrônico por um dos ladrões, que lhe roubou o relógio, as chaves do carro e outros pertences. "O segundo assaltante aguardava o comparsa em frente ao banco e os dois fugiram com meu carro, um Celta de placa NYT-5784, de cor preta", informou.

Com o veículo roubado em Itapuã, os criminosos interceptaram Selma Barbosa em frente ao edifício Vila do Mar, na rua Arthur de Azevedo Machado, por volta de meia noite e meia. Ela foi baleada na cabeça. O carro da vítima, um Fiat Punto, de cor bege, placa NZY-4231, foi levado pelos criminosos. O outro carro, roubado do correntista, foi abandonado no local do crime.

A polícia informou que amiga de Selma, deixada por ela na portaria do edifício, ainda será ouvida. A delegada Rogéria Araújo informou que já está com as imagens captadas pela câmara de segurança do prédio, que registraram a ação criminosa.

"Uma equipe da 9ª DT está refazendo o trajeto feito pela vítima e também pelos bandidos até o Costa Azul, buscando identificar testemunhas e câmeras de outros imóveis da região, que possam contribuir com as investigações", ressaltou.

Confira o vídeo que mostra o momento do crime:

