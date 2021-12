Teste para HPV passa a ser feito pelo SUS em Salvador

A detecção do vírus papiloma humano (HPV) já pode ser feito gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), no Laboratório Central de Saúde Pública Professor Gonçalo Moniz (Lacen-Ba), no bairro de Brotas, em Salvador. O Lacen é a única unidade da rede SUS que realiza a análise na Bahia.

Sexo sem proteção, vida sexual precoce, múltiplos parceiros, presença de outras Infecções Sexuais Transmissíveis (IST), múltiplas gestações e infecção por HIV, estão entre os fatores que aumentam o risco de contrair a doença.

As coletas do material (secreção/raspado de colo uterino, cervical, vaginal, uretral, glande peniana e fragmento de tecidos obtidos por biópsia) serão realizadas no Centro Estadual de Oncologia (CICAN) e Centro Estadual Especializado em Diagnóstico, Assistência e Pesquisa (CEDAP) e encaminhadas ao Lacen para análise.

