Teste do olhinho é realizado nesta quinta em Cajazeiras

Um mutirão do Teste do Olhinho, que detecta doenças visuais ainda em fase inicial, para crianças de 0 a 3 meses, será realizado nesta quinta-feira, 24, na Maternidade Albert Sabin, na Estrada do Coqueiro Grande, s/n, em Cajazeiras. De acordo com a Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica cerca de 25 mil crianças têm deficiência visual no Brasil e a cada minuto uma criança dica cega no mundo.

O exame, apontado por oftalmopediatras como uma técnica simples e rápida, permite o diagnóstico precoce de catarata, glaucoma congênito, opacidades de córnea, tumores intraoculares grandes, inflamações intraoculares ou hemorragias intravítreas em recém-nascidos antes mesmo que eles recebam alta da maternidade.

O mutirão faz parte das ações da 1ª Semana do Bebê Soteropolitano, ação da Secretaria Municipal de Saúde, que teve início na última segunda-feira, 21, e continua até a próxima sexta, 25, nas unidades de saúde da rede municipal com ações educativas e com rodas de conversa sobre aleitamento materno e alimentação complementar saudável, prevenção de acidentes domésticos e cuidados básicos. Também será feito um trabalho de intensificação para sensibilizar as gestantes sobre a importância da coleta do teste do pezinho até o sétimo dia de vida do recém-nascido.

