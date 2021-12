Teste com vans sem cobradores gera protesto da categoria em Salvador

Um grupo de cobradores e motoristas do Subsistema de Transporte Especial Complementar do Município de Salvador (Stec) realizou uma manifestação nesta segunda-feira, 4, em decorrência de teste realizado neste final de semana com três veículos, que circularam sem a participação de cobradores.

Os transportes saíram das garagens apenas com os motoristas, onde além de dirigir, eles tinham a tarefa de cobrar as passagens. Por conta desse teste, a categoria teme a extinção da função de cobrador.

Segundo informações do permissionário Jesimiel Ideuson dos Santos Oliveira, a Cooperativa dos Permissionários do Stec (Coopstecs) está negociando com a Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) a possibilidade de integração, já que a Stec ainda não usufrui do serviço.

"Estamos negociando com a Semob, mas não é algo que será resolvido de um dia para o outro e sim em entendimento das duas partes. Inclusive, não é a Coopstecs que definirá a extinção ou não da função de cobrador. Essa é uma possibilidade, já que atualmente a maior parte das passagens está sendo paga com cartão de transporte e não em dinheiro".

O secretário da Semob, Fábio Mota, confirmou à equipe de reportagem do portal A TARDE a negociação. "Realmente existe essa negociação, mas ainda não há prazo sobre quando essa integração vai acontecer. É uma decisão que envolve diversos fatores," explicou Mota.

Protesto

Conforme Jesimiel, o protesto teve início na Suburbana, seguiu para Águas Claras, dando continuidade até a Brasilgas. "Não somos de acordo com essas manifestações. Até porque, quando por algum motivo o serviço é interrompido a população e a empresa acabam sendo prejudicadas", disse Oliveira.

*sob a supervisão da editora-coordenadora Iloma Sales

