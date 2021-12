Teste baiano para zika atrai interesse internacional

A Fundação Baiana de Pesquisa Científica e Desenvolvimento Tecnológico, Fornecimento e Distribuição de Medicamentos (Bahiafarma) apresentou, nesta segunda-feira, 14, na Medica Trade Fair (uma das maiores feiras de produtos médicos do mundo), em Dusseldorf, Alemanha, os kits para diagnóstico rápido de infecção por zika vírus produzidos pela empresa estadual baiana.

O evento segue até o dia 17 e conta, pela primeira vez, com um laboratório público brasileiro.

O diretor-presidente da Bahiafarma, Ronaldo Dias, informou que, apesar de ainda não terem um número exato de visitantes ao estande baiano, no primeiro dia a procura pelo produto superou as expectativas.

“Fomos bem requisitados, especialmente por pessoas da Ásia, de países como Tailândia e Malásia. Estamos surpresos com o fato de a Bahia estar na frente deste segmento, pouquíssimos fabricantes aqui têm o mesmo produto que nós”, diz Dias.

O titular da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), Fábio Vilas-Boas, atribuiu o interesse dos países asiáticos ao fato de já sofreram com surtos da doença.

“Foi notável a presença de visitantes do sudeste asiático em busca de informações sobre o teste e possíveis acordos comerciais. Nosso objetivo é iniciar parcerias internacionais que possam trazer benefícios para a Bahia e para o Brasil”, observou Vilas-Boas.

Além do secretário e do diretor-presidente da Bahiafarma, a comitiva conta com o diretor de operações do laboratório, Felippe Rebouças.

Nesta segunda, eles receberam o secretário de ciência, tecnologia e insumos estratégicos do Ministério da Saúde (MS), Marco Fireman, e o diretor do Departamento do Complexo Industrial e Inovação em Saúde do MS, Rodrigo Silvestre.

