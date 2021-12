"Terror psicológico ainda me tira o sono", diz Jony Torres após sequestro

Após ser sequestrado, trancado dentro do carro em chamas e conseguir escapar, nesta terça-feira, 18, o jornalista Jony Torres, da Rede Bahia, publicou em suas redes sociais agradecendo a todos que o apoiaram.

"Meus amigos, meus colegas de trabalho de todas as midias e veículos, as pessoas que ontem me abraçaram nas ruas, que estao trazendo força e palavras de força e solidariedade, eu quero dizer muito obrigado!", disse o jornalista na publicação.

Jony também informou que a situação o deixou assustado e que está tentando retornar a rotina o mais rápido possível.

"Eu estou bem, fisicamente eu só levei uns poucos 'tapas na cara', sai sem praticamente nenhum arranhão do assalto, mas o terror psicológico aplicado pelos assaltantes ainda me tira o sono".

