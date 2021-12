Terreno que escondia drogas avaliadas em R$ 1 milhão é encontrado em Salvador

Foi localizado na manhã desta terça-feira, 21, um terreno que escondia 60 kg de cocaína e 10kg de maconha no bairro de Coutos. Os 70kg de drogas, com avaliação em R$ 1 milhão, estavam enterrados junto com munições e explosivo. Um suspeito de tráfico, que não teve sua identidade revelada, mantinha os materiais no local.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), equipes das Rondas Especiais (Rondesp) Baía de Todos os Santos (BTS) e da Polícia Federal estavam monitorando uma quadrilha de traficantes e homicidas que atuam na região. Os agentes receberam uma denúncia de que os entorpecentes estariam em um terreno do bairro e a partir disso as buscas começaram.

No local, foram encontrados dentro de um freezer enterrado, 60kg de cocaína, 10kg de maconha, uma espingarda calibre 12 com numeração suprimida, munições para os calibres 12, 7.62mm e 5.56mm, um carregador para munições 7.62mm e um aterfato explosivo, tipo dinamite, além de placas de coletes balísticos.

Todo material e o preso foram levados à Superintendência da Polícia Federal para adoção das medidas cabíveis.

