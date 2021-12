Terreno no bairro do Trobogy acumula água e insetos

Em contato com mosquitos, baratas e mau cheiro. Esta é a rotina da estudante Rebeca Andrade, 20 anos. A universitária mora em um quarto alugado próximo a um terreno utilizado como depósito de entulho e lixo, localizado na rua Procurador Nelson Castro, no bairro do Trobogy.

A infestação de insetos na região é causada pelo acúmulo de água parada no terreno. “Em época de chuva a situação piora e minha casa fica cheia de mosquitos”, denuncia Rebeca.

A área também acumula água da chuva que está com aspecto esverdeado. No entanto, o proprietário do terreno, o empresário João Felipe de Oliveira diz que não é responsável pela sujeira.

“Eu acredito que as pessoas da rua costumam jogar lixo no terreno. Todo mundo joga lixo lá. Não tenho culpa que as pessoas são mal-educadas”.

O receio de contrair doenças como dengue, zika e chigungunya fez a estudante Rebeca Andrade instalar uma tela de proteção contra insetos.

Porém, essa medida não foi o suficiente para proteger sua casa. Rebeca conta que, na última semana, teve de ir em busca de atendimento médico.

“Fui parar na emergência esses dias. Não fui diagnosticada com dengue, mas acredito que as más condições do terreno podem prejudicar a minha saúde”, acredita.

Denúncia

Quanto às ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informa que realiza vistorias no local a cada 15 dias.

A pasta ainda orienta que a população pode denunciar os focos de mosquito por meio do telefone: 3266-2188.

Com a situação inalterada, a universitária convive com a infestação de mosquitos no bairro. “Por enquanto, fico de mãos atadas, protegendo a minha casa”.

