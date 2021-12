Terreno em Piatã tem venda anunciada por concorrência pública

Um terreno municipal no bairro de Piatã, em Salvador, será aberto à concorrência pública para venda pela Prefeitura da capital baiana. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 15.

O terreno, que é totalmente plano e em formato retangular, tem área de 10.412 m² e está localizado na rua da Gratidão, esquina com a Avenida Orlando Gomes, próximo ao Centro Tecnológico Senai/Cimatec.

Segundo as normas municipais, o terreno poderá ter destinação de uso comercial ou residencial.

A licitação acontecerá no dia 4 de abril, às 15h, no auditório da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz). Mais informações podem ser obtidas através do site Terrenos Salvador.

adblock ativo