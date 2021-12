Terreno cede e soterra três carros em Jardim Cajazeiras

>> Mande relatos, fotos e vídeos de problemas com a chuva em Salvador

O deslizamento de uma encosta no Jardim Cajazeiras provocou o soterramento de três veículos nas primeiras horas da manhã deste sábado, 3. Segundo os moradores do local, o terreno passou a sofrer com o excesso de água causada por problemas na terraplanagem da construção de imóveis do projeto “Minha Casa, Minha Vida”. Os funcionários da Ebisa, empresa responsável pela construção, se recusaram a falar sobre a interferência da obra. Ninguém ficou ferido no acidente.



Engenheiros da Coordenadoria de Defesa Civil de Salvador (Codesal) estiveram no local para avaliar os estragos. A Superintendência de Conservação e Obras Públicas do Salvador (Sucop) já foi chamada para fazer a limpeza da área e retirar o barro da rua a fim de liberar a passagem de pedestres, impedida após o deslizamento. O órgão também deve fazer a retirada de uma mangueira que ameaça cair no local, onde três árvores já desabaram, também sem deixar feridos.

Ocorrências - A Coordenadoria de Defesa Civil já registrou 141 ocorrências relacionadas à chuva na capital baiana, na manhã deste sábado. Foram registrados deslizamentos de terra, desabamentos de muro e alagamentos de área, entre outros riscos. Foram contabilizados 66 deslizamentos de terra, 17 ameaças de desabamento de imóveis, quatro árvores caídas, dois desabamentos de muro, dezenove ameaças de deslizamento e duas ameaças de desabamento de muro.



Na sexta-feira, 2, a Defesa Civil registrou 14 solicitações de emergência. Uma árvore caiu, um muro desabou e quatro locais sofreram com deslizamentos, entre eles, um terreno na Rua Presidente Jânio Quadros, no bairro do Jardim Nova Esperança. Outro deslizamento ocorreu em na rua principal do bairro de São Marcos.

Existem cerca de 540 áreas de risco e aproximadamente 2,1 mil pontos de risco na capital baiana, segundo dados da Codesal. O órgão estima-se que aproximadamente cem mil pessoas estejam morando em locais considerados perigosos no período chuvoso.

Alerta - Segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), a previsão para o fim de semana é de muitas nuvens e chuvas periódicas. A temperatura mínima será de 20° e a máxima 26°. Ontem, a mínima foi de 20° e o índice pluviométrico atingiu 32,8 mm. O órgão declarou estado de alerta para a Região Nordeste. O mar deverá ficar agitado em alto-mar na altura do litoral norte da Bahia até o litoral sul de Pernambuco, com ondas que podem variar de 2,5 metroa a 4 metros neste sábado. No domingo, 4, a intensidade dos ventos diminuirá pela manhã, mas voltará a ser motivo de alerta durante a tarde.

Vôos - De acordo com informações da Infraero atualzadas até as 11h deste sábado, dos 41 vôos previstos para operar no Aeroporto Internacional Luís Eduardo Magalhães hoje, nove partiram com atraso e três foram cancelados.

adblock ativo