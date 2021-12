Terreiros são alvo de ação de combate ao Aedes aegypti

A fé em alguns casos basta. Em outros, a ação e a prevenção contribuem. Nesta terça-feira, 5, no terreiro Ilê Iyá Omi Axé Iyamassê, mais conhecido como Gantois, na Federação, em Salvador, foram iniciadas as atividades de inspeção e controle de focos do mosquito Aedes aegypti nos terreiros de candomblé de Salvador. Já foram cadastrados 389.

A ação integra o plano Verão sem Mosquitos e é realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) em parceria com a Secretaria Municipal de Reparação.

Para receber a visita de agentes de combate a endemias, os terreiros devem se cadastrar na sede da Secretaria de Reparação, na rua do Tesouro, no centro, ou na prefeitura-bairro, presencialmente ou pelo site www.terreiro.salvador.ba.gov.br/cadastro.

Os bairros que receberão os cadastros do terreiro são Cajazeiras, nesta quarta, 6, no centro, dia 11, e Barra/Pituba, dia 12.

*Sob supervisão da jornalista Hilcélia Falcão

