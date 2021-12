Terreiros do Engenho Velho da Federação marcham contra a intolerância religiosa

Na próxima terça-feira, 15, representantes de terreiros localizados no Engenho Velho da Federação realizam a 12ª edição da Caminhada pelo fim da violência, da intolerância religiosa, pela paz. O ponto de concentração será no final de linha do bairro, a partir das 15h.

Esse ano, a caminhada faz uma homenagem aos educadores e terá como tema: “Professoras e professores, alicerces e pilares da educação”.

A ideia do projeto é destacar a importância destes profissionais na formação de uma cidadania ampla e contrária ao racismo, sexismo e outras formas de violência contra a dignidade humana.

Atuando desde 2004, a caminhada começou quando terreiros do bairro se tornaram alvo de ataques movidos por igrejas neopentecostais.

adblock ativo