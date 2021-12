Terreiro promove seminário em homenagem a Iyá Caetana

O Terreiro Pilão de Prata promove o "I Seminário Asé Bàmgbòsé - Religiosidade e Tradição Secular" em homenagem à iyalorixá Iyá Caetana Bàmgbòsé. O evento acontece nos dias 3 e 4 de novembro, no próprio terreiro, na rua Tomás Gonzaga, nº. 298, na Boca do Rio.



As palestras vão ter participação de Jaime Sodré, Lisa Castilho, Júlio Braga, Tata Anselmo e de outros estudiosos sobre a cultura e religião africana. Os filhos do Asè e pessoas do convívio da Iyá Caetana, como Dona Irênia Sowzer Bàmgbòsé, irmã da homenageada, também vão participar do seminário.



As palestras acontecem após o encerramento das cerimônias ritualísticas do 21º aniversário de morte da iyalorixá. Já o encerramento do evento vai ser realizado pelo Cortejo Afro.

Mais informações estão disponíveis no site do evento.

adblock ativo