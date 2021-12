Terreiro Ilê Axê Kalé Bokun é tombado como patrimônio cultural em Salvador

O terreiro Ilê Axê Kalé Bokun receberá ato solene de tombamento municipal, na tarde desta terça-feira, 12, no bairro de Plataforma, em Salvador. O vice-prefeito Bruno Reis estará presente no evento.

O pedido de tombamento do Kalè Bokùn foi oficializado junto à Fundação Gregório de Mattos (FGM), em fevereiro de 2016, pela Associação Brasileira de Preservação da Cultura Afro Ameríndia (AFA).

Na proposta, foi ressaltado ainda que o terreiro possui rituais específicos que exaltam o poder ancestral feminino, por meio do culto Geledé. Além disso, possui importante patrimônio ambiental envolvendo fonte, centenárias árvores como a frondosa gameleira que chama a atenção no local, e plantas sagradas.

Processo

O pedido de tombamento foi feito a partir do Laudo Etnohistórico do Kalè Bokùn, fruto de rica pesquisa do professor Vilson Caetano que revela elementos importantes acerca da presença dos africanos ijexá em Salvador. Foram ainda entregues plantas baixas dos imóveis que compõem o terreiro e registros acerca do estado de conservação.

Em seguida, para instrução técnica do processo com vistas a atender a regulamentação da Lei Municipal nº 8550/14, foi feito um levantamento topográfico pela Superintendência de Obras Públicas de Salvador (Sucop) e georreferenciamento do terreno pela Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz).

As informações resultaram em um parecer com avaliação preliminar, encaminhado para apreciação do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, vinculado à FGM. Após aprovação do Conselho, em setembro último, foi aprovada a inscrição no livro de tombamento e o título ao Ile Aşé Kalè Bokùn de Patrimônio Cultural do Município de Salvador.

