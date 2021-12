Terreiro de Santa Luzia comemora 50 anos nesta semana

Para comemorar 50 anos de existência, o Terreiro de Santa Luzia - Unzó Maiala, localizado no bairro do Garcia, em Salvador, realiza, entre 16 e 20 de fevereiro, atividades voltadas para a valorização da ancestralidade, cultura e fé.

Preservando e mantendo a identidade e os fundamentos da nação Angola desde sua criação pelas mãos de Mameto Mataracira e, atualmente, tendo como sucessoras a Mameto Nkisi Tandú e a Mameto Ndengue Deré o Unzó, as bodas de ouro do Unzó Maiala terão a religiosidade exaltada durante a Festa de Tateto Rossi (Ogum), nesta terça-feira, 16, às 19h, e na Missa Comemorativa na Igreja Rosário dos Pretos, no Pelourinho, no próximo sábado, 20, às 17h.

Além das atividades religiosas está previsto para quinta-feira, 18, uma programação voltada para crianças, com histórias, brincadeiras e cineminha; e na sexta-feira, 19, mostras culturais, com grupos de poesia, música, dança e teatro, ambos às 17h.

