Terreiro de candomblé monta exposição com objetos de orixás

A exposição Arte de Santo reuniu cerca de 60 ferramentas e adereços de orixás, nesta quarta-feira, 24, no terreiro Ilê Axé Yá Onira, localizado no bairro de Brotas. O evento encerrou as atividades do edital Novembro Negro, promovido pela Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi).

As peças foram confeccionadas pelos 30 alunos do curso desenvolvido pela Associação Civil Filhos de Bárbara (Acfba), vinculada ao terreiro. A capacitação e produção das peças teve duração de quatro meses.

Capacetes, braceletes, contas e quartinhas, entre outros objetos, estão disponíveis para venda. O montante referente ao que foi vendido será dividida entre as bordadeiras do projeto.

"As demais peças serão distribuídas entre elas para que cada uma venda suas peças e fique com o dinheiro", explicou o babalorixá Roberto de Iansã, líder espiritual do Ilê Axé Yá Onira e presidente da Acfba.

Pai Roberto é o líder espiritual do Ilê Axé Yá Onira

A concepção dos objetos foi coletiva e a escolha de materiais obedeceu às especificidades de cada divindade. "A partir das técnicas e característica de cada orixá, cada um desenvolveu um jeito e foi incorporando sua experiência. Por isso o resultado foi tão satisfatório", disse a coordenadora do projeto, Maria da Conceição Souza, 59 anos.

O edital Novembro Negro teve como categorias Reconhecimento, Justiça e Desenvolvimento, que são eixos da Década Internacional Afrodescendente (2015- -2024), proclamada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

A iniciativa serve de base para o desenvolvimento de políticas públicas para as comunidades negras, como caminhadas, seminários, capacitações, encontros e ações de empreendedorismo, entre outras.

Em agosto do ano passado, o mesmo terreiro realizou um desfile de bordado richelieu, viabilizado por um edital da Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Estado (Setre).

O projeto Richelieu e Bordados Ancestrais é desenvolvido pela Acfba. "A produção continua e aceitamos encomenda. Em abril, iremos fundar a cooperativa Mucama Bordados para desenvolver melhor esse trabalho", contou o babalorixá Roberto de Iansã.

