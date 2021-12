Ternos de Reis de Salvador se preparam para desfile na Lapinha

Com o tema “Na plenitude dos tempos, Jesus se revela a todos”, a Paróquia Nossa Senhora da Conceição, conhecida como Igreja da Lapinha, celebra no sábado, 6, a Festa de Reis. Na tarde desta quinta-feira, 4, o Bando Anunciador, junto com outros fiéis ensaiavam os cânticos para celebrar os Santos Reis.

Integrante do terno da Alvorada e membro do sindicato de barracas, Aidil Moreira de Jesus, de 55 anos, não mede esforços para manter as tradições vivas. Segundo ela, a falta de apoio causa desânimo em grande parte da comunidade católica.

“Estamos trazendo novidades para incentivar a população a manter a tradição viva. Teremos apresentações de grupos de partido alto, uma feijoada, entre outros atrativos. Nos outros anos, só tínhamos os desfiles e, no dia 6, a festa se limitava à missa e aos ternos na igreja”, destacou.

O paroquiano Andrei Nascimento, 18, revela que, apenas seis ternos irão desfilar este ano. Ele pontua, ainda, que a falta de verba inviabiliza a participação de grupos de outros municípios. “No ano passado recebemos grupos de Saubara e Jaguaripe, já este ano, apenas seis ternos irão participar. Todos de Salvador”.

Tradição Perdida

Na avaliação do músico Lázaro Araújo, 40 anos, morador há 20 do bairro da Lapinha, a tradição perdeu a essência desde a saída do Padre Pinto.

Ele lembra os estímulos que o pároco dava aos fiéis promovendo festas, indo nas casas dos membros para questionar sua ausência.

“As pessoas deixaram de dar valor às festas mais antigas. Atualmente, apenas algumas celebrações católicas têm grande participação popular e de investidores”, avaliou.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

