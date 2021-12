Terno de Reis passa por últimos preparativos para festa do dia 5

Nos fundos da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, no bairro da Lapinha, o paroquiano Andrei Nascimento, 18 anos, preparava nesta terça-feira, 2, os estandartes e adereços coloridos para o desfile de ternos da Festa de Reis. Na próxima sexta, 5, após a missa das 18h, a procissão será guiada pelo Terno Anunciação, que pertence à paróquia da Lapinha.

Puxador deste grupo, Andrei explica que o desfile partirá da igreja até a Soledade, de onde retornará para a matriz, com o objetivo de convidar os outros ternos que participarão da festa.

Durante o desfile, os mais de 100 integrantes do Anunciação, que estarão fantasiados e segurando os estandartes coloridos, deverão entoar músicas de convite aos outros ternos que participarão da festa. Uma estrofe da canção diz que o grupo da paróquia da Lapinha “chegou anunciando os outros ternos que virão”.

Desvalorização

Além do Anunciação, a festa deve contar com o desfile de seis a 12 ternos. Segundo pároco da igreja da Lapinha, Edilson Conceição, esses grupos pertencem a paróquias soteropolitanas e igrejas de municípios do Recôncavo Baiano e da Ilha de Itaparica (Grande Salvador).

Durante os preparativos para a Festa de Reis, Andrei mostrou identificação e entusiasmo com o evento que é praticado no Brasil desde o século XVIII.

Ele acredita que essa tradição, no entanto, não é valorizada pelo poder público e comunidade. “Eu cresci participando deste evento. É uma pena que não temos nenhum apoio”, disse o puxador do Terno Anunciação.

Segundo ele, a verba para a apresentação na festa depende de doações de feis da peróquia e de moradores da comunidade da Lapinha. Para Andrei, fatores como a falta de apoio financeiro a ternos, além da violência, característica das festas de largo, contribuem para a desvalorização do desfile de Reis. “Nem sempre os ternos que partem de outras cidades têm dinheiro para pagar o translado e hospedagem”, afirmou.

Assim como Andrei, o padre Edilson, reconheceu a Festa de Reis como elemento cultural da cidade e queixou-se da falta apoio para promover o evento. “Gasta-se dinheiro com grandes eventos , mas não valorizam as festas populares, que estão na identidade brasileira”, opinou.

Programação

Antes de começar a secular cerimônia religiosa católica, a paróquia da Lapinha promove, até amanhã, sempre às 19h30, o tríduo preparatório para a Festa de Reis.

Realizado desde a noite de ontem, o tríduo apresenta subtemas referentes a um dos presentes que, de acordo com escritos da Bíblia, o menino Jesus teria recebido dos três reis magos, durante o seu nascimento.

Com o título “Mirra, Jesus Salvador pelo martírio”, o encontro de hoje fará uma referência à mirra, uma planta amarga, que segundo o padre Edilson, significa as adversidades da vida.

Amanhã, o fiel que comparecer à paróquia assistirá à liturgia denominada “Ouro, Jesus é rei”. O ouro, conforme explica o padre, seria uma representação da perfeição divina.

O padre antecipa que, como na sexta-feira haverá o desfile de Reis, a programação de liturgias continua no sábado. Às 6h está prevista uma alvorada de fogos, seguida de Missa às 7h30.

Para encerrar os festejos da festa de Reis, uma missa solene será presidida pelo bispo auxiliar, dom Marco Eugênio Galrão, às 19h30.

*Sob a supervisão da jornalista Hilcélia Falcão

