Termômetro de Transplante é instalado no terminal da Lapa

A Estação da Lapa ganhou, nesta segunda-feira, 25, o Termômetro de Transplante. O equipamento exibe um vídeo que reproduz quatro depoimentos de atletas transplantados. No eixo central, as pessoas podem acionar um dispositivo em forma de coração para informar aos seus familiares de até segundo grau a vontade de doar órgãos.

Até 29 de abril, o totem ficará à disposição do público no terminal, das 8h às 20h, oferecendo informações e tirando dúvidas sobre a doação de órgãos, como coração, fígado, rim, córnea e medula óssea.

O projeto foi desenvolvido em 2009 pelo Núcleo de Responsabilidade Social da Faculdade Maurício de Nassau, no Recife (PE). Conforme divulgou a assessoria de comunicação da instituição de ensino, o objetivo da iniciativa é sensibilizar a sociedade, em geral, sobre a importancia de mostrar, em vida, o desejo de doar órgãos.

Pacientes

O termômetro de transplante despertou curiosidade e interesse nas pessoas que passavam pela estação, como dona Maria Iranildes, técnica de enfermagem.

"Eu estava passando e vi que era sobre doação, então fui até lá saber se era para fazer cadastro. Eu trabalho na área de saúde e vejo que há uma carência muito grande de órgãos para pacientes que necessitam de transplante. Eu gostaria de doar tudo o que eu puder, quando eu morrer", frisou.

Alunos da Maurício de Nassau estão no local atuando como monitores, tirando as dúvidas de quem se aproxima do equipamento. Além de dar explicações, a equipe entrega folhetos da Central de Transplante que contêm todas as informações sobre quem pode ser doador, quais os órgãos que podem ser doados, entre outros esclarecimentos.

De acordo com informações de Eraldo Salustiano de Moura, coordenador do Sistema Estadual de Transplantes, atualmente na Bahia 89 pessoas aguardam por transplante de fígado; 939 esperam por rins e 1.224 estão na fila por córneas.

Ainda segundo Salustiano de Moura, a maior fila de espera, no mundo, é de transplante renal, seguido de córnea, fígado, coração e pulmão.

A doação no Brasil só acontece com autorização familiar, não tendo validade legal a informação no documento de identidade.

