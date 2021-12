Terminal vai ganhar um novo shopping center em abril de 2018

O espaço localizado em cima dos pontos de ônibus da plataforma superior da estação abrigará, a partir de abril de 2018, o shopping center Nova Estação. O empreendimento, que servirá como contrapartida do consócio Nova Lapa, deverá ter as obras iniciadas nos próximos 120 dias.

Por causa da construção do centro de compras, não serão realizados grandes reparos na cobertura e no piso das plataformas superiores da estação.

"Serão construídos quatro andares de shopping a partir de uma laje erguida por cima dos pontos de ônibus. A estação ficará abaixo do empreendimento", explicou o presidente do consócio, Zilney Campello.

Estrutura

O shopping Nova Estação contará com 240 lojas, distribuídas em 19,5 mil m² de área construída. Estão previstas a instalação de cinco grandes lojas, além de cinco salas de cinema, uma praça de alimentação e um parque de diversões.

A construção do centro de compras, segundo Eduardo Tavares, representante da CEI Shopping Centers - empresa responsável pelo planejamento do empreendimento -, vai gerar mais 2.500 empregos diretos e beneficiar as cerca de 460 pessoas que utilizam diariamente a Estação da Lapa.

"Teremos dois grandes concorrentes, que são os shoppings Piedade e Center Lapa, mas, de acordo com pesquisas de mercado realizadas, há uma demanda por mais lojas nessa região", explicou.

