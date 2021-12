Terminal náutico é problema para o verão

Com o funcionamento prejudicado desde março, o Terminal Turístico Náutico da Bahia, no bairro do Comércio, vai adentrar o verão sem seu píer principal, o que traz desconforto aos usuários e prejuízo às empresas de transporte que utilizam o equipamento. Há sete meses o governo do Estado anunciou reformas, no valor de R$ 2,5 milhões, mas até agora as obras não saíram do papel.



Sem melhorias há pelo menos quatro anos, o píer principal, há muito, já não atende à demanda do terminal. Tanto que o Estado gasta R$ 32 mil por mês, há um ano e meio, com o aluguel de uma balsa, que funciona como píer provisório para dar conta do movimento. Só esse aluguel já custou R$ 576 mil aos cofres públicos.





Enquanto isso, o Departamento de Transporte e Infraestrutura da Bahia (Derba) trabalha com um prazo de três meses (90 dias), contados a partir do início de outubro, para entregar o píer totalmente restaurado. Se tudo estiver pronto dentro do esperado, já estaremos em janeiro, no meio do verão, que se inicia no dia 21 de dezembro.

O píer principal, com 130 metros, recebia pelo menos 15 embarcações de uma só vez. O número chegava a 30, em dias de pico. Sem ele, as consequências são engarrafamentos no mar, filas nos guichês e embarcações superlotadas. “Há preocupação para a alta estação. No verão, o fluxo aumenta”, diz o presidente da Associação dos Transportadores Marítimos da Ilha de Itaparica (Astramar), Francisco Jacinto. A Astramar estima que durante o verão cerca de sete mil pessoas embarquem e desembarquem no terminal. Jacinto revela que, apesar dos anúncios da reforma por parte do governo estadual, até agora não houve diálogo com a associação. “Não vimos nenhum projeto de reforma, acho que ele nem existe”.

O diretor adjunto do Derba, Alberto Gordilho, garante que na próxima quinta-feira começa a instalação de outros dois píeres flutuantes provisórios (balsas). Cada um deles pode começar a operar 15 dias depois de instalado. Gordilho diz que, com o acréscimo desses equipamentos, o Terminal Turístico e Náutico da Bahia poderá atuar com sua capacidade máxima habitual. Mas isso só irá acontecer, diz ele, na alta estação. “No auge do verão, em dezembro, já estaremos operando a pleno vapor”, comenta o diretor.

Gordilho esclarece que cada um dos dois novos píeres receberá um tipo de embarcação: um para escunas e outro para as lanchas de carreira, que fazem a travessia Salvador - Mar Grande. Não foi informada a capacidade de cada píer. Eles ficarão ativos até que o píer principal seja restaurado. O aluguel desses dois novos píeres provisórios está incluído nos R$ 2,5 milhões da reforma do terminal, informa Gordilho.



