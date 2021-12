Terminal Marítimo de Plataforma passa por revitalização

O Terminal Marítimo de Plataforma, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, passa por revitalização. O local foi alvo recente de furtos - os ladrões levaram até os vasos sanitários dos banheiros - e de paralisações de marinheiros insatisfeitos com a falta de segurança.

A intervenção realizada pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Transportes (Semut) vai reformar os sistemas elétrico e hidráulico, além de promover a construção de muros e a instalação de uma base da Guarda Municipal.

A previsão é que a obra, iniciada na última quarta-feira, 6, seja concluída até o final do mês. O objetivo é tornar a travessia Plataforma-Ribeira um elemento do circuito turístico da cidade, além de ajudar no transporte de moradores.

"Em Plataforma, há restaurantes famosos como o Boca de Galinha. Na Ribeira há o tradicional sorvete. Poucos lugares do País têm um roteiro turístico tão diversificado", disse o titular da Semut, Fábio Mota.

A Semut pretende aumentar em 58% a circulação de passageiros, que chega a 600 por dia. O objetivo é que, até o fim do ano, o número volte a 2,5 mil. Para isso, a gestão municipal visa aumentar a frequência das lanchas. Duas embarcações atuam em dias úteis e uma no fim de semana, partindo a cada 30 minutos, das 7h às 19h. A tarifa é R$ 1.

Os moradores da área reclamam do tempo de espera. Ainda assim, consideram o transporte mais confortável que os ônibus. O estudante Thiago Santos, 22 anos, faz a travessia para chegar ao curso no Serviço Nacional da Indústria (Senai). "Poderia ter mais lanchas funcionando em bate-volta, mas os engarrafamentos são piores".

A sensação de segurança também foi citada. O estudante Rafael Ramos, 28, diz se sentir mais protegido com a presença da Guarda Municipal. Enquanto a base não é finalizada, os guardas circulam em horários alternados. Além disso, seguranças particulares atuam no local.

