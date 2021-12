Terminal do ferry está sem fila neste feriado

Apesar do Terminal de São Joaquim está movimentado nesta quinta, 21, feriado de Tiradentes, os passageiros não enfrentam fila para embarcar. O tempo de espera é de no máximo 30 minutos - intervalo padrão entre um ferry e outro -, de acordo com a Internacional Marítima, que opera o sistema.

Seis embarcações fazem a travessia nesta manhã e uma sétima está a disposição, mas não está operando porque não há demanda suficiente, ainda conforme a Internacional Marítima.

Quem utiliza o ferry neste feriado já paga o valor da passagem reajustado. Com o aumento desta segunda, a tarifa para pedestre passou de R$ 4,30 para R$ 4,80, nos dias úteis, e de R$ 5,60 para R$ 6,40 aos sábados, domingos e feriados.

Quem faz a travessia com automóvel pequeno paga R$ 42 (antes era R$ 36) nos dias úteis e R$ 58 (antes R$ 51) aos sábados, domingos e feriados.

