Terminal do Acesso Norte vira estação de transbordo e reforça transporte urbano

O Terminal Acesso Norte passa a ser uma estação de transbordo a partir desta quinta-feira, 12, seguindo o mesmo modelo da Lapa e de Pirajá. Com isso, a estrutura será parada para coletivos oriundos de 32 localidades de Salvador.

As principais comunidades beneficiadas com a medida serão Alto do Peru, Fazenda Grande do Retiro, Capelinha, Bom Juá, Pau Miúdo, IAPI, Santa Mônica, Conjunto Marback, Stiep/Centro de Convenções, Vale do Matatu, Cabula, Pernambués, Saboeiro, São Gonçalo do Retiro, Nossa Senhora do Resgate, Conjunto ACM/Arraial do Retiro, Engomadeira, Arenoso, Tancredo Neves, Mata Escura/Jardim Santo Inácio, Sussuarana/Nova Sussuarana/Novo Horizonte.

O objetivo é aumentar a oferta de coletivos nos bairros e diminuir o deslocamento para os destinos finais. A prefeitura estima que o tempo de viagem vai reduzir 50%, passando de cerca de 1 hora para 30 minutos.

A mudança será dividida em etapas. Nessa primeira fase, serão afetadas as linhas Acesso Norte - Barroquinha e Acesso Norte - São Joaquim/Comércio, totalizando uma frota de 16 coletivos. Esses ônibus vão atender aos destinos de Sete Portas, Barroquinha, San Martin, Calçada, São Joaquim e Comércio. Bairros como Conjunto Marback, Vale do Matatu, Sussuarana e Nova Sussuarana, Mata Escura, Jardim Santo Inácio e Tancredo Neves terão coletivos que levarão para a nova estação.

