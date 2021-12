Terminal de ônibus do aeroporto é inaugurado com 36 linhas metropolitanas

Foi inaugurada na manhã desta quarta-feira, 8, o terminal de ônibus do aeroporto, que já começou a funcionar desde as 5h da manhã. O equipamento será integrado ao metrô e vai atender a 36 linhas metropolitanas e uma linha urbana de Salvador (Jardim das Margaridas/Terminal Aeroporto), que passa a operar a partir de sábado, 11.

O terminal conta inicialmente com 13 baias para os coletivos, mas o número deve ser ampliado para 21. Segundo o presidente da CCR Metrô Bahia, Luiz Valença, a expectativa é que a quantidade de linhas atendidas também aumente.

Com um investimento de R$ 16 milhões, o equipamento ocupa uma área total de 11.700 metros quadrados, distribuídos em três plataformas para embarque e desembarque de passageiros.

Durante a inauguração, a prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho, também destacou a importância do terminal não só para a cidade vizinha, mas também para as localidades do Litoral Norte baiano.

Reestruturação

De acordo com o secretário de Infraestrutura da Bahia, Marcus Cavalcanti, está em fase de discussão o processo de reestruturação das linhas metropolitanas.

No próximo dia 21, será realizada uma audiência pública que vai colocar em pauta questões relacionadas à estrutura física dos ônibus (como instalação de ar condicionado e WI-FI) e também à cobrança de tarifas. Uma das propostas é que a cobrança seja feita de acordo com a distância percorrida pelo passageiro.

