Terminal de ônibus de Pituaçu será inaugurado em agosto

Está prevista para o final de agosto a inauguração do Terminal de Ônibus de Pituaçu, segundo maior ponto de integração do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas com os ônibus urbanos da capital baiana.

O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira, 14, durante vistoria realizada do diretor-presidente da CCR Metrô Bahia, Luis Valença e do presidente da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), José Eduardo Copello, a segunda etapa da Linha 2, composta pelas estações de Pernambués, Imbuí, CAB e Pituaçu. O terminal, que perde apenas para a Estação Pirajá em capacidade de integração, terá cerca de 43 mil metros quadrados de área construída distribuídas em quatro pavimentos. Ao todo, serão 20 plataformas de embarque e desembarque com capacidade de receber mais de 200 mil passageiros por dia. Atualmente, o terminal está com 35% das obras concluídas. A intenção, de acordo com o diretor-presidente da CCR, é que até o final de setembro, todas as estações de metrô que passam ao longo da avenida Paralela já estejam em pleno funcionamento. "A previsão é de que no final de setembro a estação de Mussurunga, última da Paralela, já esteja concluída", disse.

adblock ativo