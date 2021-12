Terminal de ônibus de Mussurunga tem entrega prevista para agosto

Está prevista para agosto a entrega do terminal de ônibus de Mussurunga, que está sendo reformado e ampliado em cerca de 23% da área construída. A intenção é preparar o espaço para que ele seja interligado à Estação Mussurunga do Metrô, que deve ser concluída em setembro.

A previsão foi informada pelo governador Rui Costa na manhã desta quinta-feira, 23, durante visita às obras de dois dos cinco terminais de integração do sistema metroviário com os ônibus coletivos.

Após a conclusão da reforma, a plataforma central do Terminal Mussurunga passará a operar com 18 baias de ônibus, com capacidade para receber 190 mil passageiros por dia e 126 ônibus por hora. O equipamento estará, após entregue, entre os maiores terminais de integração do metrô, ficando atrás do Lapa, Pirajá e Pituaçu.

O terminal será interligado à Estação Mussurunga do metrô por meio de passarela, que poderá ser acessada por escada rolante, escada fixa ou elevador.

De acordo com o governador, as obras estão modernizando o sistema viário da capital baiana e, ao final, vão proporcionar maior comodidade ao usuário de transporte público de Salvador.

"Salvador está se transformando em uma cidade moderna, com mobilidade. Eu posso afirmar que nós temos em curso a maior mobilidade do país", afirmou.

Estrutura

Além da reforma estrutural, o terminal vai receber 32 câmeras interligadas ao Centro de Controle Operacional (CCO) da CCR Metrô Bahia - concessionária responsável pela construção e operação do metrô de Salvador. Com os novos equipamentos, haverá um incremento de 60% do número atual de câmeras.

Também serão instalados piso tátil, guaritas de entrada e saída, sala de primeiros socorros, sanitários.

O terminal vai atender aos moradores de Mussurunga, São Cristóvão, Jardim das Margaridas, Itinga, Itapuã e demais bairros da região.

Outras intervenções

O governador visitou, também, as obras do Terminal Pituaçu, que será interligado à Estação Pituaçu do Metrô. A estrutura, que está com 35% das intervenções concluídas, vai abrigar 20 plataformas de embarque e desembarque e receber até 140 ônibus por hora. O espaço também deve ser entregue em agosto. Atualmente, 250 operários estão trabalhando para a montagem da estrutura metálica e da finalização das fundações.

Estão sendo construídos, ainda, retornos viários para possibilitar aos motoristas acessar os dois lados da avenida Paralela. O primeiro deles está localizado nas imediações da Estação Pituaçu, nas avenidas Paralela e Carybé.

O segundo fica próximo da Estação Tamburugy, nas imediações do Shopping Paralela e está com 40% das obras avançadas. O viaduto fará o retorno Aeroporto - Centro e deve ser concluído em julho.

O último está​ nas proximidades de Stella Maris e oferecerá um retorno Stella Maris - Centro. Ainda na fase da instalação de pilates, o viaduto deve ficar pronto em setembro.

