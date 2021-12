Terminal de ônibus de Lauro de Freitas será entregue em agosto, garante Rui

Foi inaugurada nesta segunda-feira 4, a passarela que liga a Estação Mussurunga do Metrô ao Terminal de Ônibus e ao Parque de Exposições de Salvador. Na ocasião, o governador Rui Costa afirmou que a expectativa agora, é entregar o terminal de ônibus de Lauro de Freitas no mês de agosto.

“Nós devemos concluir todos os equipamentos até o final de julho. Nossa expectativa, inclusive, é entregar o terminal de ônibus de Lauro de Freitas na primeira semana de agosto. Com isso, nós teremos um acesso melhor, mas rápido e mais segurança para a população”, garantiu Rui.

A passarela e o terminal fazem parte do conjunto de obras da Linha 2 do Metrô, que liga Salvador a Lauro de Freitas e percorre toda a avenida Paralela. A nova passarela possui 5,34 metros de largura e 630 metros de extensão, e foi construída em 16 meses com a participação de cerca de 110 trabalhadores. Estima-se que a capacidade aguente um fluxo de 24 mil pedestres por hora.

O valor total do investimento feito no Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas é de R$ 5,6 bilhões, previsto no contrato.

