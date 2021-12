Terminal de ônibus da Rodoviária ficará fechado neste sábado

O terminal de ônibus da Rodoviária de Salvador estará fechado na noite deste sábado, 4, a partir das 20h, para a remoção de uma viga da antiga passarela do local.

De acordo com a CCR Metrô Bahia, responsável pela administração, durante o período de fechamento os ônibus que normalmente acessam o terminal, utilizarão as paradas P1 e P2, pontos localizados entre a Madeireira Brotas e a Rodoviária. No dia 5, o local volta a funcionar normalmente.

Ainda segundo o órgão, o equipamento retirado será transportado para o canteiro central da avenida Paralela, provocando a interdição de trecho das duas faixas mais à esquerda da via, no sentido Centro, entre 0h e 5h deste domingo, 5.

O bloqueio será colocado na altura do viaduto da avenida Luís Eduardo Magalhães, estendendo-se até as proximidades da passarela do Hospital Sarah Kubitschek.

adblock ativo