Terminal de ônibus da Rodoviária ficará fechado neste final de semana

Devido à implantação e recuperação de pavimento das vias de acesso e circulação dos ônibus, o terminal de ônibus da Rodoviária de Salvador, ficará fechado neste final de semana (sábado, 4 e domingo, 5). De acordo com a CCR Metrô Bahia, durante os dias de fechamento, os ônibus que normalmente acessam o terminal utilizarão as paradas P1 e P2, pontos localizados entre a Madeireira Brotas e a Rodoviária.

Ainda segundo informações da CCR, os pontos P1 e P2 receberam iluminação provisória, onde estão devidamente sinalizados e contam com agentes da CCR Metrô Bahia fazendo a orientação dos usuários. A previsão é de que as obras sejam concluídas no segundo semestre, facilitando a integração com a Estação Rodoviária do Metrô.

