Terminal de Bom Despacho tem longas filas na volta do feriadão

A volta do feriadão tem fluxo intenso e longas filas no terminal de Bom Despacho na tarde deste domingo, 3. O tempo médio de espera para motoristas que retornam da ilha de Itaparica é de 3h . Para pedestres, a espera dura aproximadamente 2h30. A Internacional Travessias, empresa que opera o sistema Ferry-boat, confirmou a alta procura do serviço neste domingo.

Segundo a empresa, as embarcações estão saindo dentro do horário normal de funcionamento.

A Agerba (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia) desmentiu, em nota divulgada neste domingo, uma informação que circulou nas redes sociais sobre uma possível suspensão dos serviços. Segundo o comunicado, a travessia entre a capital e a Ilha está assegurada.

“A Agerba informa que entre este domingo (3) e a quarta-feira (6) o sistema hidroviário segue a operação regular de horários, com oferta de viagens extras tanto no Ferry-Boat para Itaparica como na Lanchinha, para Mar Grande, sempre que necessário. A informação que circulou nas redes sociais na manhã deste domingo sobre a suspensão dos serviços é falsa e a travessia entre a capital e a Ilha está assegurada”.

