Terminais marítimos de Salvador tem movimento intenso na manhã deste sábado

A saída da cidade por conta do feriado de 15 de novembro, dia da Proclamação da República, deixa o fluxo de passageiros intensonos terminais de São Joaquim e Náutico da Bahia, em Salvador, na manhã deste sábado, 12.

Ferry Boat

Segundo informações da Internacional Marítima, seis embarcações foram disponibilizadas para atender a demanda deste sábado. São elas Dorival Caymmi, Juracy Magalhães, Anna Nery, Agenor Gordilho, Pinheiro e Rio Paraguaçu que estão realizando viagens de 30 em 30 minutos.

No Terminal Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, até o momento o fluxo se encontra tranquilo.

Para quem pretende viajar, a empresa informa que as passagens podem ser adquiridas nos próprios terminais.

Lanchas

Segundo a Associação dos Transportes Marítimos da Bahia (Astramab), o fluxo de pessoas está bastante intenso no local. O tempo de espera para embarcar é de cerca de 40 minutos.

O órgão ainda reforça que foram colocadas 10 embarcações com horário de saída de 15 em 15 minutos. Por conta da maré baixa, a travessia, que normalmente opera até as 20h30, só atenderá até as 18h30 neste sábado.

adblock ativo