Terminais marítimos da Ribeira e Plataforma fecham para obras

Os serviços dos terminais marítimos da Ribeira e Paltaforma , em Salvador, serão suspensos por tempo indeterminado a patir desta quinta-feira, 7, feriado pelo Dia da Independência do Brasil. A suspensão foi anunciada pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob).

Conforme o órgão, a interrupção acontecerá para que a prefeitura faça uma revisão e eventual adequação aos serviços que são prestados pelas embarções aos parâmetros estabelecidos nas normas da autoridade marítima.

Seguindo as instruções da Semob, com a interdição, os usuários de Plataforma terão como opção utilizar a linha de ônibus que sairá do terminal local em direção ao Parque São Bartolomeu, na Suburbana.

Já os que usam as embarcações saindo da Ribeira podem utilizar o ponto de ônibus que fica nas proximidades do terminal.

