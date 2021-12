Terminais de ferryboat não registram filas nesta tarde

O sistema ferryboat, que registrou longas filas na manhã deste sábado, 6, já está normalizado e agora opera sem espera de pedestres e veículos. De acordo com a assessoria da Internacional Travessias Salvador, o sistema registrou uma média de 230 veículos e cerca de 1.260 passageiros por hora, até as 10h.

Ainda segundo a assessoria, seis embarcações realizam a travessia, com saída a cada 30 minutos. Para o feriadão, também estão disponívies os ferries Dorival Caymmi e Zumbi dos Palmares, ainda em operação assistida, com horários de saída diferenciados. O sistema funciona neste sábado até as 23h30.

A expectativa da operadora é que passem mais de 27.400 veículos e mais de 113 mil pedestres pelos terminais de São Joaquim e Bom Despacho, o que implica em um aumento de cerca de 30% no fluxo de passageiros, em relação ao mesmo feriado de 2013. No ano passado, o feriado caiu em um domigo.

