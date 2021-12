Termina o prazo para desmontar camarotes do Carnaval

A partir deste sábado, 28, as empresas que não desmontaram as estruturas usadas para instalar camarotes nos circuitos carnavalescos de Salvador terão de pagar uma multa diária de R$ 2.424,87.



A punição deverá ser aplicada pelos fiscais da Secretaria Municipal de Urbanismo (Sucom), que estarão divididos em três equipes de quatro pessoas, cada uma. Segundo a assessoria de comunicação do órgão, o prazo para retirada do material não será prorrogado.



Ontem, mais de uma semana após o arrastão que encerra o Carnaval, a equipe de A TARDE percorreu os três circuitos da festa. O Barra- -Ondina (Dodô) era o que ainda possuía o maior número de estruturas ocupando espaços da cidade. A maior delas, ao lado do Ondina Apart, instalada em área pública onde há quadras esportivas.

Funcionários das empresas de entretenimento corriam contra o tempo, sobretudo na Ondina, para evitar pagar a multa. Diversos caminhões e guindastes tomaram conta da avenida Oceânica para carregar placas, tapumes de madeira, lonas e andaimes.



Inconveniente



Quem costuma praticar atividades físicas no local, a exemplo de caminhada e corrida, reclamou tanto da demora na remoção dos andaimes quanto da presença de veículos e operários - alguns deles atrapalhando a movimentação dos pedestres.



"Já são quase dez dias desde que o Carnaval acabou e as empresas, que ganharam muito dinheiro na festa, continuam ocupando a cidade", reclamou o professor universitário Bruno Medeiros, 38 anos, que costuma sair do bairro de Ondina durante a semana da festa.



A enfermeira Natália Saldanha, 27, disse que, apesar de ter pulado em "todos os dias" da folia, discorda com o "amplo" prazo concedido pelo município para que as empresas desmontem os camarotes. "Já passou do tempo, não é? Uma semana é suficiente. As pessoas precisam retomar a rotina", pontuou.



Centro



Enquanto no trecho Barra-Ondina havia intensa movimentação para a retirada das estruturas, nos circuitos Osmar (Campo Grande) e Batatinha (Pelourinho) elas quase já não existiam. A exceção foi a retirada dos andaimes usados no espaço anexo ao Forte de São Pedro, no Politeama.



"Acredito que, por essa ser uma região mais central, o prazo para desmontar as estruturas é mais apertado", deduziu o aposentado Rubem Moreira, 67 anos, que mora no Campo Grande.



"Se não recolhessem logo, a cidade travaria", acrescentou o comerciante Paulo Macedo, 37.

