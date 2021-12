Termina nesta sexta Campanha de Multivacinação

Termina nesta sexta-feira, 24, a Campanha Nacional de Multivacinação. A ação é voltada para crianças menores de 5 anos e tem o objetivo de atualizar a caderneta de imunização da garotada. A novidade este ano é a introdução de duas vacinas no calendário básico de vacinação infantil.

A Tetravalente foi substituída pela Pentavalente, que protege contra difteria, tétano, coqueluche, Haemophilus influenzae tipo b (bactéria que pode causar meningite bacteriana) e hepatite b. Já a vacina Inativada da Poliomielite (VIP) também passa a ser aplicada. O medicamento é injetável e será utilizado em um esquema sequencial junto com a Vacina Oral da Poliomielite (VOP), as conhecidas gotinhas.

A campanha tem o objetivo de atingir cerca de 174 mil crianças em Salvador.



Brasil - De acordo com o último balanço do Ministério da Saúde, mais de 3 milhões de crianças menores de 5 anos já compareceram aos postos de saúde.

Desse contingente, 845.455 mil foram vacinadas contra doenças como a poliomielite, o sarampo, a rubéola, caxumba, coqueluche e meningite. O número representa 28% do total de crianças que visitaram os postos de vacinação, sendo que nem todas precisaram tomar alguma vacina porque já estavam com a caderneta em dia.

O objetivo da ação, segundo o governo, é reduzir as taxas de abandono do esquema vacinal e, consequentemente, diminuir o risco de transmissão de doenças que podem ser prevenidas.

Durante a campanha, menores de 5 anos que vivem nas regiões Norte e Nordeste, no Vale do Jequitinhonha e no Vale do Mucuri, ambos em Minas Gerais, também vão receber suplemento de vitamina A. A ação faz parte do Programa Brasil Carinhoso, lançado em maio deste ano, que tem como meta a superação da extrema pobreza na primeira infância.

