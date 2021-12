Termina nesta sexta a vacinação contra pólio

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) encerra nesta sexta-feira, 12, campanha de vacinação contra a poliomielite, para crianças de 0 a 5 anos. Além dos postos municipais, pontos estão montados em igrejas, shopping centers e nos bairros.

Cerca de 30% do público estimado faltava receber as doses contra a doença no início da semana.

Vírus no País

Esse ano durante a Copa do Mundo, técnicos do Ministério da Saúde detectaram no esgoto do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, a presença do polivírus selvagem tipo 1, causador da paralisia infantil.

Porém, desde 1990 não havia registro de circulação do vírus no Brasil, resultado das políticas de prevenção e vigilância adotadas, principalmente, com a introdução da vacinação no calendário infantil.

adblock ativo