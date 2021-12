Termina hoje inscrições para tirar CNH de graça

Terminam nesta segunda-feira, 25, as inscrições para as 1.526 vagas do projeto CNH Social, que emite a primeira habilitação e permite mudar de categoria gratuitamente. As inscrições devem ser feitas por meio de preenchimento de um formulário no site www.sestsenat.org.br. A ação é válida para pessoas com renda de até três salários mínimos.

Para tirar a CNH é necessário cumprir os pré-requisitos: ter entre 18 e 27 anos completos na data de inscrição; comprovar renda individual de até três salários mínimos; e saber ler e escrever. Para a primeira carteira, estão sendo dispobnibilizadas 709 vagas.

As 817 vagas restantes são para quem deseja mudar de categoria. Para isso é preciso ter entre 21 e 50 anos completos; comprovar renda individual de até três salários mínimos; saber ler e escrever; e não ter nenhuma infração de trânsito grave ou gravíssima; ou ser reincidente em infrações médias, durante os últimos 12 meses.

A inscrição é a primeira etapa para participar de ambas as seleções. O sistema informatizado organizará aleatoriamente a listagem de candidatos aptos, considerando os requisitos de idade e renda. Esse ordenamento será obedecido para convocação dos candidatos.

adblock ativo