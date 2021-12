Terceiro alarme de deslizamento de terra é acionado no subúrbio de Salvador

O sistema de alerta e alarme de deslizamento de terra foi acionado pela Defesa Civil de Salvador (Codesal) no Alto da Terezinha (Subúrbio Ferroviário) no final da tarde desta sexta-feira, 20, por volta de 17h40. O equipamento foi ativado na rua Mamede, local que recebeu um volume de 150 mm de chuva nas últimas 72 horas.

Este foi o terceiro alerta acionado nesta sexta. As primeiras sirenes soaram nas localidades de Marotinho (Bom Juá), por volta de 10h, e Vila Picasso (São Caetano), às 12h, após as intensas chuvas que atingiram Salvador nos últimos três dias.

Os moradores das três comunidades, que precisam evacuar as casas temporariamente até a diminuição do tempo chuvoso, precisam se dirigir a abrigos montados pela Prefeitura nas escolas municipais Santa Teresina, no Alto da Teresina; Antonio Carlos Magalhães e Professor Carvalho Guedes, ambas em São Caetano.

Até as 16h, a Secretária Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps) cadastrou 28 famílias - totalizando 90 pessoas (52 adultos e 38 crianças e adolescentes) - que tiveram de deixar suas casas.

Após o cadastro, as famílias podem ter direito a auxílio-moradia ou auxílio-emergência, a depender da necessidade de cada uma.

Sobre o alarme de deslizamento

Salvador possui oito sirenes de alerta em seis áreas de risco de acidentes, consideradas prioritárias por abrigar grande número de moradores que residem próximo a encostas. Em momentos de emergência, os equipamentos são acionados diretamente do Centro de Operações da Codesal, após o recebimento de informações sobre temperatura, clima e índice pluviométrico para a cidade.

As outras sirenes estão instaladas na Baixa de Santa Rita (São Marcos), na Rua Coronel Pedro Ferrão (Baixa do Fiscal), na Rua Nova Divinéia (Calabetão) e Rua Henrique Mamede (Alto da Terezinha). Os alertas acontecem quando há iminência de alagamentos e possíveis deslizamentos, baseados no protocolo do Plano Preventivo de Defesa Civil (PPDC).

