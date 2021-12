Terceirizados se acorrentam durante ocupação no CAB

Dois trabalhadores terceirizados da Secretaria Estadual de Educação se acorrentaram durante ocupação da categoria na sede do órgão, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), nesta quarta-feira, 8. Eles disseram que só saem do local após receber o salário e benefícios, que estão atrasados há dois meses. "Só vamos sair quando o problema for sanado. A única coisa que queremos é que pague o direito que nós temos. Queremos que o Estado tome uma providência", disse o agente de limpeza, Carlos Araújo.



O grupo pede que o governo cancele o contrato com empresas com pendências trabalhistas. Os manifestantes também querem que o Estado assuma a dívida em caso de não pagamento dos terceirizados.



A Secretaria informou, por meio de nota, que "paga as empresas prestadoras de serviço em dia. Os casos de atraso de repasse só ocorrem quando a empresas descumprem alguma cláusula contratual. No momento, duas empresas estão com pendências documentais, a Obraserv e a Assemp". De acordo com o órgão, a Assemp se comprometeu a quitar os débitos com funcionários até as 17 horas desta quarta. Não há previsão para regularização dos trabalhadores da Obraserv.

O secretário da Educação, Osvaldo Barreto, se reúne com representantes da Central Única dos Trabalhadores (CUT-BA) e do Sindicato dos trabalhadores em Limpeza (Sindilimp), que organizam o protesto.

