Terceirizados realizam carreata em direção à Coelba

Os trabalhadores terceirizados da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) iniciaram o terceiro dia de greve nesta quarta-feira, 21, com uma carreata em direção à porta da empresa, em Narandiba. Os funcionários seguem pela Avenida Paralela, sentido Centro, com carros, motos e equipamentos de som para reivindicar 11% de reajuste salarial. De acordo com a categoria, os empresários oferecem 4% de reajuste.

O Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção no Estado da Bahia (Sintracom-BA) informa que, antes da greve, iniciada na segunda-feira, 19, foram realizadas nove reuniões com os empresários através do representação patronal (Sinduscon). Três dessas aconteceram na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE), mas não houve acordo. A data base da categoria é 1º de setembro.

