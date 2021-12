Terceirizados param trens de Salvador

Os trabalhadores terceirizados dos trens de Salvador pararam nesta quinta-feira, 21. Os funcionários de limpeza, bilheteria e segurança reclamam de atraso no pagamento do salário, que deveria ter sido feito até o dia 7 de março.

"Os atrasos têm sido recorrentes. Eles deveriam receber no quinto dia útil, mas só recebem no dia 15, 16. Esse mês foi pior, hoje já é 21 e não tem previsão para pagar", reclama Josildo Bezerra, secretário do Sindicato dos Trabalhadores de Limpeza da Bahia (Sindilimp).

Os ferroviários não aderiram ao protesto, já que estão com o pagamento em dia, de acordo com o secretário do sindicato da categoria, Jobens Ferreira. Apesar da paralisação não atingir os ferroviários, os trens não estão rodando nesta quinta por falta de segurança e funcionários da bilheteria.

A suspensão no serviço prejudicacerca de 14 mil pessoas que utilizam diariamente o sistema ferroviário.

A reportagem tentou contato com a Companhia de Transporte de Salvador (CTS) através de sua assessoria, mas não obteve sucesso.

adblock ativo