Terceirizados do SAC paralisam atividades em Salvador

Os funcionários terceirizados do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) realizam uma paralisação na manhã desta quinta-feira, 12.

Eles protestam contra o atraso de três meses no pagamento dos salários. Por causa do movimento, os serviços oferecidos à população foram cancelados.

Em nota enviada ao Portal A TARDE, a Secretaria da Administração do Estado da Bahia (Saeb) esclarece que não há faturas pendentes junto às empresas.

"Até o momento, estas empresas já realizaram 100% dos pagamentos dos funcionários do interior e 50% daqueles lotados na capital - com quitação total ao longo do dia de hoje (12). Desta forma, não procede a informação sobre o atraso de três meses no pagamento dos proventos destes funcionários", disse o comunicado.

A reportagem tentou contato com o sindicato da categoria, mas até o momento não obteve êxito.

