Terceirizados do Hospital das Clínicas paralisam atividades contra atraso de salário

Terceirizados do Complexo Universitário Hospitalar Professor Edgard Santos (Hospital das Clínicas), em Salvador, paralisaram as atividades e realizam um protesto em frente a unidade de saúde nesta quinta-feira, 16.

O grupo reivindica pelo pagamento dos salários, que está um mês atrasado. De acordo com o funcionários diretor de impresa do Sindicato dos Trabalhadores Terceirizados da Bahia, Everaldo Russo, a empresa LocService, responsável pela contratação dos trabalhadores, estaria sem receber da Universidade Federal da Bahia (Ufba) desde fevereiro.

"Recebemos a informação da empresa que não daria mais para pagar os funcionários caso não receba algum dinheiro da Ufba", alega Everaldo.

Ainda de acordo com o diretor do sindicato, a Ufba informou, em reunão nesta terça-feira, 14, que realizaria o pagamento do mês de fevereiro, mas não teria como pagar imediatamente os outros meses.

Os terceirizados estariam com os salários do mês de abril, que deveriam serem pagos no dia 5 de maio, atrasados. Questionado, o sindicato não dispensa a possíbilidade de uma greve.

"Eles estão forçando com a gente uma situação inadmissível. Por enquanto estamos só paralisando por um dia, mas se continuar assim entraremos com uma greve dos terceirizados do Hospital das Clínicas", ressalta Russo.

Em nota, o Complexo Universitário Hospitalar Professor Edgard Santos informou que recebeu informações da Administração Central da Ufba, responsável pelo contrato com a empresa terceirizada, de que o pagamento à LocService foi realizado na quarta, 15.

A instituição também espera que a situação referente à paralisação dos funcionários do serviço de higienização seja normalizada.

adblock ativo